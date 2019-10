Nächste Stunde: Zukunft

Sie leiden mit Esraa, die kaum Zeit für die Schule hat, weil sie sich um ihre sieben Geschwister kümmern muss. Sie bangen mit Fahad, der ständig befürchtet, abgeschoben zu werden, und der eine Lehrstelle nach der anderen aufgibt, und sie freuen sich mit Moamel, der mit seinem Vater und seiner Schwester endlich vom Verschlag in einer Turnhalle in ein Zimmer in einer Gemeinschaftsunterkunft umziehen kann.