Können sich dieses dänische Idyll nur die besser Betuchten leisten?



Louise Detlefsen: Nein, keineswegs. Die Kosten orientieren sich am dänischen Durchschnitt und es wird auch bewusst auf eine gute soziale Mischung geachtet. Es ist ähnlich wie in Deutschland, es gibt eine Zuzahlung zu den Krankenkassenleistungen, die bei ärmeren Betroffenen von den Sozialleistungen abgedeckt werden.



Sie sind als deutscher Produzent in den Film eingestiegen, Herr Kleinig. Glauben Sie, dass ein solches Konzept auch in Deutschland möglich wäre?



Jürgen Kleinig: Das war für uns eine der entscheidenden Fragen von Anfang an. Wenn Dagmarsminde nur eine schöne Utopie wäre, die sich nicht auf Deutschland übertragen lässt, hätte es für uns keinen Sinn ergeben, den Film zu produzieren! Natürlich ist soetwas auch in Deutschland möglich und alternative Modelle werden auch gelebt. Natürlich in verschwindend geringer Zahl, aber es gibt sie! Daher haben wir ergänzend zu "Mitgefühl - Pflege neu denken" eine weitere Dokumentation mit positiven Ansätzen und Beispielen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz produziert: "Problemfall Demenz - Neue Wege in der Pflege", ebenfalls am 28. September 2022 auf 3sat.



Was müsste sich ändern?



Jürgen Kleinig: Ich sehe drei Hauptbaustellen im deutschen Pflegesystem: 1. In Deutschland sind 43 Prozent der Pflegeheime in privater, gewinnorientierter Trägerschaft, bei den ambulanten Diensten sogar 67 Prozent. Es kann nicht sein, dass mit unseren älteren Mitbürgern Gewinn gemacht wird! Das geht auf Kosten der Betroffenen, der Angehörigen und des Pflegepersonals! In anderen Ländern bekommen beispielsweise nur gemeinnützige Unternehmen die Zuschüsse von den Krankenkassen. 2. Wir haben ein deutlich höheres Gesundheitsbudget in Deutschland als in Dänemark, trotzdem wird dort ein höherer Anteil für die Altenpflege ausgegeben. Bei unserem Gesundheitssystem sind aber die Medikamentenkosten um ein Vielfaches höher, was wohl an der starken Pharmalobby liegt. Ein weiterer Punk ist der, dass unser Gesundheitssytem kostenorientiert ausgerichtet ist, in anderen Ländern bedarfsorientiert, das heißt, es ist an den Bedürfnissen der Patienten und Pflegebedürftigen ausgerichtet. 3. Der Pflegeberuf muss attraktiver und die Ausbildung verbessert werden. Weit verbreiteter Niedriglohn, illegale Beschäftigung vor allem bei der familiären Pflege, Personalmangel und ein allgemein schlechter Ruf des Pflegeberufs deuten auf einen grundsätzlichen Missstand hin, der angesichts der demographischen Perspektive dringen angepackt werden sollte! Leider wurde unsere Interviewanfrage hierzu vom Gesundheitsministerium über Wochen nicht beantwortet.



Interview: Nicole Baum