Margarethe von Trotta - Zeit der Frauen

Schon früh setzte sich Margarethe von Trotta in einer reinen Männerdomäne durch. 1981 gewinnt sie bei den Filmfestspielen in Venedig für "Die bleierne Zeit" den Goldenen Löwen und startet damit ihre Weltkarriere. Margarethe von Trotta hat sich in ihren Filmen und in ihrer Arbeit immer für mehr Gleichberechtigung eingesetzt, die Hauptrollen in all ihren Filmen besetzte sie mit Frauen.



Für die Regisseurin und Filmprofessorin Julia von Heinz war Margarethe von Trotta ein wichtiges "role model". Bis heute sei sie vielen jungen Frauen ein Vorbild.



Der Dokumentarfilm geht ausführlich auf ihr künstlerisches Werk und den jeweiligen Bezug zum Zeitgeschehen ein und nähert sich der Privatperson Margarethe von Trotta: Was bewegt sie, wer hat sie geprägt und beeinflusst, was treibt sie noch heute an? Zu Wort kommen ihre wichtigsten Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter: ihr Ex-Mann, der Regisseur Volker Schlöndorff, sowie die Schauspielerinnen Angela Winkler, Barbara Sukowa und Katja Riemann, mit denen sie bis heute eng verbunden ist. Die Zuschauer erfahren, was ihr "Geheimnis" ist und warum alle, die mit Margarethe von Trotta arbeiten durften, sie verehren.