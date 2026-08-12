Dort lernte er auch seine spätere Frau Usha kennen. Sein Weg führte ihn vom Atheisten zum katholischen Gläubigen. Aus atmosphärischen Erkundungen der Orte, die Vance und sein Weltbild prägten, Archivmaterial seiner öffentlichen Auftritte, privaten Fotos und Interviews mit seiner Mutter, nahen Weggefährten und Mentoren entsteht in dem Dokumentarfilm "JD Vance - Der Mann nach Trump" das Bild eines Mannes, der es mit viel Ehrgeiz in die Elite schaffte und nach etlichen ideologischen Verwandlungen vom Trump-Kritiker zum Superstar der MAGA-Bewegung und Vizepräsidenten der USA aufstieg. Was kommt danach?