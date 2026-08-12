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"JD Vance - Der Mann nach Trump": 17. September 2022: JD Vance, der republikanische Kandidat für den US-Senat, lässt sich bei einer Wahlkampfveranstaltung im Cobelligerant Center in Youngstown, Ohio, feiern.

Film

JD Vance - Der Mann nach Trump

Die persönliche und politische Reise von JD Vance, der seine Arbeiterklassen-Herkunft im Bestseller "Hillbilly Elegy" beschrieb und heute der zweitmächtigste Politiker der USA ist.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.09.2026
20:15 - 21:35 Uhr

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dokumentarfilm teaser mit logo

Dokumentarfilm

Aufgewachsen bei den Großeltern in Ohio, geprägt von armen Verhältnissen und seiner drogenabhängigen Mutter, fühlte sich JD Vance an der Elite-Uni Yale zunächst wie ein Außenseiter, fand jedoch in neuen Denkern wie Peter Thiel Orientierung.

Dort lernte er auch seine spätere Frau Usha kennen. Sein Weg führte ihn vom Atheisten zum katholischen Gläubigen. Aus atmosphärischen Erkundungen der Orte, die Vance und sein Weltbild prägten, Archivmaterial seiner öffentlichen Auftritte, privaten Fotos und Interviews mit seiner Mutter, nahen Weggefährten und Mentoren entsteht in dem Dokumentarfilm "JD Vance - Der Mann nach Trump" das Bild eines Mannes, der es mit viel Ehrgeiz in die Elite schaffte und nach etlichen ideologischen Verwandlungen vom Trump-Kritiker zum Superstar der MAGA-Bewegung und Vizepräsidenten der USA aufstieg. Was kommt danach?

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