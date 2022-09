Die Dokumentarfilmer Frauke Sandig und Eric Black treffen heutige Maya in ihren Dörfern und werden dort mit ernüchternden Lebensumständen konfrontiert. Sie erleben sie in ihrem Widerstand gegen Goldminen und Kahlschlag und lassen sich durch Erzählungen in die Geschichte und Mythologie der Maya einführen.



Chan K'in zum Beispiel, ein junger Lacandonen-Maya, lebt im letzten großen Regenwald Nordamerikas, wo er sich vom Schamanen Don Antonio in Heil- und Pflanzenkunde ausbilden lässt. Der Astro-Archäologe Alonso wiederum deutet in Palenque die geheimnisvollen Inschriften der Ruinen, zieht Parallelen zwischen dem Untergang des Maya-Imperiums, dem Ende eines Zeitzyklus und dem drohenden ökologischen Kollaps.



"Herz des Himmels, Herz der Erde" (Deutschland 2011) lief mit großem Erfolg auf internationalen Festivals von Leipzig bis Toronto. Mit ihrem mehrfach ausgezeichneten Vorgängerfilm "Frozen Angels" (Deutschland 2005) über Babys aus dem Reagenzglas hatte es das Autorenpaar sogar in die Vorauswahl für den "Oscar" geschafft.



Der gebürtige Amerikaner Eric Black studierte Fotografie an der University of California. Frauke Sandig arbeitet als Redakteurin bei der Deutschen Welle in Berlin.