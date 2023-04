Seit jeher fühlen sich Menschen von der Magie des Meeres angezogen, von seiner Kraft und Unberechenbarkeit. Es weckt in ihm das Verlangen, hinauszusegeln, gleichzeitig aber auch den Wunsch, zurückzutreten - aus Ehrfurcht und Angst.



Heute aber sind die Weltmeere so bedroht wie nie zuvor. Wenn das Meer stirbt, stirbt auch der Mensch. Vielleicht einer der bedeutendsten Sätze unserer Zeit. Die Probleme sind vielfältig: Die weltweite Plastikverschmutzung und der industrielle Fischfang bedrohen die Existenz unzähliger Arten. Die Erderwärmung und der daraus resultierende Klimawandel führen zu immer größeren Schäden im marinen Ökosystem.



York Hovest hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieser Entwicklung entgegenzutreten. Er hat Menschen getroffen, die sich für den Meeresschutz engagieren, und deren unterschiedliche Lösungen zur Rettung der Ozeane zusammengetragen. Er sprach mit Meeresbiologen und anderen Wissenschaftlern, Aktivisten und Visionären über ihre Projekte und begleitete sie bei der Arbeit. Es geht in das tiefe Blau des Atlantiks, wo der Fotograf mit riesigen Mantas und Pottwalen taucht, und zu den vom Klimawandel bedrohten Korallenbänken der Andamanensee. Außerdem zeigt Hovest nie zuvor aufgenommenes Verhalten von Killerwalen.



Und er erzählt von seinen Erlebnissen mit der Meeresschutzorganisation "Sea Shepherd" und davon, wie die Aktivisten vor der Küste Gabuns Jagd auf illegale Fischer machen, denen jährlich Tausende Haie und Delfine zum Opfer fallen. Sein Weg führt ihn überall dorthin, wo sich der Fußabdruck unserer modernen Welt in den Ozeanen wiederfinden lässt, und an jene Orte, wo Menschen zur Rettung der Ozeane bereits einen wichtigen Beitrag leisten.



In eindrucksvollen Bildern und Filmsequenzen führt Hovest den Zuschauern die Schönheit der Meere vor Augen - aber auch die Gefährdung dieser einzigartigen Welt über und unter Wasser. Er porträtiert die "Helden der Meere", stellt ihre Bemühungen vor und setzt dabei Impulse für persönliches Engagement im Meeresschutz.