Genderation

Mit fast allen Ihrer Protagonistinnen und Protagonisten scheint Sie eine langjährige Freundschaft zu verbinden. Wie konnten Sie diese so lange aufrecht erhalten?



Zum einen bin ich in der glücklichen Lage, dass die Protagonist*innen den vorhergehenden Film "Gendernauts" sehr mögen und ihn für sich benutzt haben und noch nutzen. Zum Anderen ergeben sich bei meiner Art der dokumentarischen Arbeit immer intensive Beziehungen zu den Protagonst*innen, ohne die sie sich gar nicht öffnen würden für den Prozess des ehrlichen Austauschs. Außerdem hatte ich immer wieder die Gelegenheit durch Screenings in den USA und Festivals-Einladungen nach Kalifornien die Protagonist*innen wiederzusehen. In den Zeiten, wo nicht gereist werden konnte, gab es immerhin Kontakt über die sozialen Medien, die alle Protagonist*innen aktiv nutzen.



Geschlechtsumwandlungen sind in der heutigen Zeit nichts Außergewöhnliches mehr auch abseits von San Francisco. Ist Transsexualität im Mainstream angelangt?



In der westlichen Unterhaltungsindustrie und in der Mode scheint Transgender seit einigen Jahren der letzte Schrei zu sein. Für aufgeklärte Demokratien stimmt sicherlich, dass das Verständnis für Transmenschen größer geworden ist. Dabei ist selbst in Europa ein nicht geringer Teil der Bevölkerung immer noch voller Ablehnung und Hass, weil durch Transsexualität die vermeintlich so klare Einteilung der Menschen in männlich und weiblich verunsichert wird.



Auch in der US-amerikanischen Populär-Kultur hat Transgeschlechtlichkeit in Fernsehserien wie "Transparent" oder "Pose" eine neue Sichtbarkeit erfahren, offenbar haben die Trump-Jahre diesem Phänomen nichts anhaben können?



Hier in Europa neigen wir dazu, den konservativen Teil der amerikanischen Bevölkerung auf Trump und die "Trumpisten" zu reduzieren. Dabei vergessen wir, dass ein großer Teil der US-Amerikaner schon länger unter dem Einfluss der evangelikalen Kirchen und rechter quasi faschistischer Gruppen steht. Diese führen auch nach der Trump-Regierung einen Kulturkampf gegen alles was nicht zur Familien-Ideologie passt: Lesben, Schwule, Transsexuelle, Feministinnen. Viele liberale Bücher und Medien wurden aus Bibliotheken verschiedener amerikanischer Gliedstaaten entfernt. Aufklärung über Sexualität wird als Propaganda verteufelt, um nur zwei Beispiele zu nennen. Interessant ist, dass auch diktatorische Gesellschaften wie Russland diese Haltung gegenüber queeren und feministischen Menschen zeigt. Wir befinden uns in einer Zeit des Backlashs gegen diverse Lebensformen. Auch feministische Positionen sind zunehmend unter Beschuss.



"Genderation" hatte im Sommer 2021 auf der Berlinale Premiere, wo er auch den Publikumspreis gewonnen hat. Danach waren Sie Gast auf mehreren internationalen Festivals. Was war Ihre bemerkenswerteste Resonanz?



"Genderation" hatte mittlerweile über fünfzig internationale Festivalaufführungen in so unterschiedlichen Ländern wie der Türkei, den USA, Polen, Taiwan, Italien, China, Argentinien, Frankreich, Brasilien, Portugal, Litauen, Spanien, Indien, Mexiko, Norwegen. Wegen der Pandemie konnte ich leider längst nicht überall dabei sein. Am meisten hat mich die Reaktion in Istanbul berührt. Dort ist die feministische und die Queer-Community besonders gefährdet durch die repressive Regierungspolitik. Das Publikum war sehr dankbar für die Hoffnung, die der Film vermittelt: dass auch in repressiven Systemen die Queer-Community nicht aufgibt und die drängenden Probleme, die uns alle betreffen, wie der Klimawandel und die weltweite Zerstörung der Demokratien, besonders sensitiv wahrnimmt und kreativen Widerstand leistet. Darüber hinaus war es immer wieder berührend, Fans des vorhergehenden Films "Gendernauts" zu treffen, die mir mitteilten, wie wichtig diese beiden Filme für ihre persönliche Identitätsfindung sind.



Interview: Nicole Baum