Fremde Kinder: Kiran

Kiran und seine aus Belgien stammenden Mutter sind Selbstversorger. Kiran weiß, welche Mondphasen beim Gemüseanbau berücksichtigt werden müssen und wo es die besten Pilze und Heilkräuter im Wald gibt. Mit Fernsehen und Computer hat er nichts zu tun. Er führt ein Leben in Geborgenheit, im Eins-Sein mit der Natur, voller Liebe und Freiraum. Keine bösen Worte, kein Junkfood. In der anthroposophischen Schule, die Kiran besucht, beten die Kinder die Elemente an und spielen Flöte. Kiran aber sehnt sich nach Dissonanz statt Gleichklang, nach ein bisschen Zoff statt immerwährender Harmonie. Er will Wurst mit Ketchup und eine Schule, in der Pokémon-Karten erlaubt sind und man lesen lernt - auch wenn seine Mutter das für überbewertet hält.