Endlich Tacheles

Yaar ist ein junger jüdischer Berliner, der davon träumt, Game Designer zu werden und der sich selbst für "den unjüdischsten Juden der Welt" hält. Seinem Vater Ilei wirft er vor, am Holocaust zu leiden, den er nicht einmal selbst erlebt hat.



Yaars Vater war immer sein großes Vorbild. Doch je älter Yaar wurde, desto mehr wurde ihm bewusst, dass sein Vater leidet. Warum, das verstand er nicht, nur dass es mit der Familiengeschichte zu tun hat. Yaar will sich abgrenzen und lehnt alles Jüdische ab: "Was ich mit dem Judentum verbinde? Eigentlich nur Leid und Tod, das ist es, was ich damit verbinde. Ich bin ein neues Kind in dieser Welt. Warum soll ich unter Sachen leiden, die meine Großeltern oder meine Eltern durchgemacht haben? Das ist unfair."



Aus Rebellion will Yaar ein Computerspiel entwickeln: "Shoah. Als Gott schlief." In dem von ihm kreierten Deutschland um 1940 sollen sich Juden wehren und Nazis menschlich handeln können. Yaars Vater ist schockiert.



In seinen Freunden Sarah und Marcel findet Yaar Mitstreiter für die Entwicklung seines Computerspiels. Yaar macht seine Großmutter Rina zum Vorbild für seine Hauptfigur im Spiel, ein jüdisches Mädchen. Ihr Gegenspieler, ein SS-Offizier, ist von einem realen Vorfahren Marcels inspiriert. Für ihren Spielekosmos wollen die drei einen neuen Umgang mit den Rollenzuschreibungen von Tätern und Opfern finden. Doch als sie zu Recherchen für ihr Spiel in Rinas Geburtsort Krakau reisen, entdeckt Yaar ein furchtbares Familiengeheimnis.



Aus Spiel wird Ernst. Die drei Freunde erkennen, was die Ereignisse der Vergangenheit mit ihnen selbst zu tun haben – als Enkel der damaligen Opfer und Täter. Eine schmerzhafte Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte beginnt, die auch die Beziehung zwischen Yaar und seinem Vater verändert.



Die Filmemacherinnen Jana Matthes und Andrea Schramm haben Fernsehjournalistik in Leipzig und Dokumentarfilmregie in Potsdam-Babelsberg studiert. Ihre Dokumentarfilme wurden auf internationalen Festivals gezeigt und gewannen diverse Preise, unter anderem den Deutschen Fernsehpreis, den Deutschen Sozialpreis und den Discovery Channel Award.