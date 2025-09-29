Film
Dory Previn - Ein Leben in Hollywood
Porträt über die Songschreiberin Dory Previn, die nach der Trennung von ihrem Mann, dem Filmkomponisten und Dirigenten André Previn, allein ihr Glück in Hollywood versucht.
- Produktionsland und -jahr:
- BRD 1972
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 28.10.2025
Nachdem ihr Mann sie für die junge Mia Farrow verlassen hatte, versucht sich Dory Previn als Sängerin und Songwriterin neu zu finden. Dabei kämpft sie ebenso mit der eigenen persönlichen Einsamkeit als auch mit dem Showbusiness in Los Angeles im Allgemeinen.