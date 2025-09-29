Hauptnavigation

Film

Dory Previn - Ein Leben in Hollywood

Porträt über die Songschreiberin Dory Previn, die nach der Trennung von ihrem Mann, ‎dem Filmkomponisten und Dirigenten André Previn, allein ihr Glück in Hollywood ‎versucht.

Produktionsland und -jahr:
BRD 1972
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 28.10.2025

Nachdem ihr Mann sie für die junge Mia Farrow verlassen hatte, versucht sich Dory Previn ‎als Sängerin und Songwriterin neu zu finden. Dabei kämpft sie ebenso mit der eigenen ‎persönlichen Einsamkeit als auch mit dem Showbusiness in Los Angeles im Allgemeinen.‎

