Die Weltherrschaft

Interview mit Anita Petrovska Rajkovic in Skopje Mazedonien.

Quelle: ORF/Junge Römer/Philipp Koenig

Die 70-minütige TV-Doku beschäftigt sich mit diesen konspirativen Welterklärungen und stellt dabei eine Menge Fragen: Wie entstehen Verschwörungstheorien und Fake News im Social-Media-Zeitalter? Wie werden sie verbreitet und wer profitiert davon? Was erzählen sie uns über uns selbst und die Zeit, in der wir leben?



Auf der Suche nach Antworten werden führende Verschwörungstheoretiker/innen, Historiker/innen, Philosophinnen, Philosophen, Psychologinnen, Psychologen, Netzwerkforscher/innen und Fake-News-Produzierende an zahlreichen Schauplätzen wie Paris, Wien, New York und Skopje besucht und in einen dialektischen Diskurs gestellt. Mehrere Zeichentrick-Sequenzen und ein atmosphärischer Soundtrack verleihen dem Film einen einzigartigen Spannungsbogen.