Die Verwandlung des guten Nachbarn

Thomas Toivi Blatt kam 1927 im jüdischen Getto Izbica in Polen zur Welt. Im Alter von 15 Jahren wurde er mit seiner Familie nach Sobibór gebracht. Dort musste er mit ansehen, wie Mutter, Vater und Bruder in die Gaskammern geschickt wurden.



Beim Aufstand gelang ihm zusammen mit 320 weiteren Insassen die Flucht. Die wiedergewonnene Freiheit erwies sich jedoch als Illusion. Alte Freunde, frühere Nachbarn verweigerten die Hilfe, einer seiner vermeintlichen Beschützer versuchte sogar, ihn umzubringen.



Blatt ist einer von 53 Sobibór-Insassen, die den Krieg überlebten - nach eigener Einschätzung mit sehr viel Glück. 40 Jahre lang arbeitete er an seinem Lebensbericht "Nur die Schatten bleiben". Auf seinen jährlichen Reisen nach Polen besucht er unter anderem Izbica und Sobibór.



Peter Nestler hat vor allem ein Thema angetrieben, das bereits in seinem Film "Flucht" eine Rolle spielte: die plötzliche, unbegreifliche Verwandlung von gewöhnlichen Mitbürgern, guten Nachbarn und sogar Freunden in Verräter, Diebe, Peiniger und Mörder. So entstand ein ungewöhnlicher Dokumentarfilm der Erinnerung an den Holocaust.



Der renommierte europäische Dokumentarist Peter Nestler, 1937 in Freiburg geboren, lebt in Schweden. Seit 1962 sind unter seiner Regie mehr als 50 Kurz- und Dokumentarfilme entstanden.