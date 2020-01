Die Lust der Frauen

Unterschiedliche Frauen - aber gleiche Bedürfnisse.

Quelle: ORF/Geyrhalter Film

Sie machen also ihre kleinen Kaffeeeinladungen, tratschen gemütlich am liebevoll gedeckten Jausentisch. Und dann geht's aber auch zur Sache. Sie nehmen sich den 40-jährigen Liebhaber und suchen auch im Internet nach Sexpartnern. Manche sind auch verliebt, andere wiederum entscheiden sich gegen den einen oder anderen Partner.



Diese Frauen mögen ihre Körper eben auf eine reife Art. Sie räkeln sich nicht optisch vorteilhaft, um sich möglichst gut am Laken zu präsentieren. Schon gar nicht liegen sie am Rücken, um ihre Falten glatter wirken zu lassen. Sie genieren sich nicht für ihre Geilheit. Keine Klischees. Nichts und niemanden mehr bedienen, außer sie wollen es. Nein, man muss nicht, sagt da die eine. Nicht mit 35 und auch nicht mit 50. Aber man darf. Jetzt und noch so lange wie möglich. Es sei ihr ein Anliegen, das weiter zu sagen.