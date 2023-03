Die Fuchskönigin

So ziehen die Füchse Nacht für Nacht in die Stadt der Menschen und suchen nach etwas, das ihre Königin erfreuen könnte. In den Mülltonnen entdecken sie schließlich Liebesbriefe, die niemals abgeschickt wurden. Diese bringen sie ihrer Königin.



Zunächst scheinen die schönen Komplimente in den Briefen die Stimmung der Fuchskönigin tatsächlich aufzuhellen, doch leider schwärmen die Menschen nicht von pelzigen Ohren und anderen felligen Vorzügen. So reift im Rudel ein neuer Plan: Die Briefe müssen zu ihren wahren Adressaten gebracht werden. Und als Liebesboten bringen die Füchse am Ende nicht nur die Menschen zusammen.



Der kurze Animationsfilm wurde 2022 auf den "Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen" mit dem Preis der Kinderjury sowie auf zahlreichen internationalen Animationsfilm-Festivals mit weiteren Preisen ausgezeichnet.



Die Schweizer Filmemacherin und Animationskünstlerin Marina Rosset hat an der Hochschule Luzern Design und Kunst studiert und arbeitet als Regisseurin und Editorin. So war sie unter anderem auch für den Schnitt des vielfach ausgezeichneten langen Animationsfilms "Mein Leben als Zucchini" (Schweiz/Frankreich 2016) verantwortlich.