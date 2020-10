Das Weiterleben der Ruth Klüger - In memoriam

Ruth Klüger (1931 - 2020)

Quelle: ORF/Kairos Film.

Ruth Klüger wendet sich der deutschen Literatur zu, wird Professorin an diversen German Departments amerikanischer Universitäten. Zuletzt ist sie Ordinaria an der Universität von Kalifornien in Irvine und hat außerdem seit 1988 eine Gastprofessur an der Universität Göttingen inne. Ihr erster Memoiren-Band "weiterleben. Eine Jugend" erscheint 1992 und wird ein Bestseller. 2008 erzählt sie in "unterwegs verloren. Erinnerungen" wie das Leben nach dem Überleben weiterging.



Die österreichische Fernsehjournalistin Renata Schmidtkunz begleitete die international renommierte und mit allen großen Preisen ausgezeichnete Germanistin und Literaturwissenschafterin drei Jahre lang mit der Kamera. Und zwar an jene Orte und in jene Landschaften, an denen Ruth Klügers Leben stattgefunden hat - oder stattfinden hätte können: Wien, Irvine/CA, Göttingen, Jerusalem, Bergen-Belsen.

Ruth Klüger spricht über ihr Leben im "judenkinderfeindlichen" Wien, ihre Eltern, ihre eigene Rolle als Mutter von zwei amerikanischen Söhnen, über ihr Frausein und den Umgang mit Gedenkstätten und über das Gedenken im Allgemeinen. Der Film ist eine Erkundungsreise, niemals jedoch eine "sentimental journey". Dazu ist Ruth Klüger in ihrem Leben zu weit gereist.