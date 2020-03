Jasmin Herold: Als ich vor Jahren in Calgary in einem Obdachlosenheim arbeitete, traf ich viele Menschen, die in Fort McMurray ihr Glück machen wollten, aber alles verloren hatten. Gleichzeitig begegnete ich in meinem persönlichen Umfeld anderen Menschen, die sehr viel Geld mit ihrer Arbeit in den Ölminen verdienten. Ich war von den Geschichten fasziniert und erst Jahre später flog ich zum ersten Mal nach Fort McMurray.

Michael Beamish: Ich kam durch Jasmin zu dem Projekt. Wir haben uns beide in Fort McMurray kennengelernt, als Jasmin mit den Recherchen für den Film begann. Ich selbst bin in der Gegend aufgewachsen und arbeitete am örtlichen College und Theater.