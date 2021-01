Backstage Wiener Staatsoper

Nur so gelingt es, das kunstvoll und vielfältig miteinander verflochtene "Kraftwerk der Gefühle", die Wiener Staatsoper, jeden Abend als vom Publikum heiß geliebtes und weltweit eindrucksvolles Bühnenhaus erstrahlen zu lassen.



Stephanus Domanig porträtiert die vielfältige, aber zum größten Teil unsichtbare Arbeitswelt, die es den weltbekannten Sängerinnen und Sänger, Dirigentinnen und Dirigenten und Musikerinnen und Musikern erst ermöglicht, ihr Publikum zu begeistern.



Im Fokus stehen jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter, neben, über und unter der Bühne, die den riesigen und komplexen Betrieb betreuen und betreiben. Und das sind beeindruckend viele. Sie geben Einblick in ihre Arbeit und lassen das Publikum erahnen, was alles notwendig ist, damit die Produktionen reibungslos und erfolgreich ablaufen.



Die Wiener Staatsoper genießt nicht nur einen exzellenten Ruf, sie hat auch - bei nur zwei spielfreien Tagen im Jahr - eine konstante und beachtliche Auslastung von 99 Prozent.