Die Dokumentarfilm-Serie folgt Bernhard Zünkeler über neun Jahre beim Aufbau eigener Art-Labs und Künstlerkollektive und beim Etablieren eines globalen Netzwerks mit Gleichgesinnten zwischen Los Angeles, Havanna und Berlin.



Der Wirtschaftjurist Bernhard Zünkeler kündigt seinen hoch dotierten Job bei einer großen Bank, um sich seiner wahren Passion zu verschreiben: der Kunst.



Wer Kunst wirklich leben will, muss ins absolute Risiko gehen, so das Credo Zünkelers. Dabei ist sein Ziel nicht nur die eigene Selbstfindung, sondern nichts Geringeres, als mit Kunst die Welt zu verändern, überkommene Denkmuster abzulegen und dem Kunstmarkt, der Kunst primär als Geldanlage versteht, seine Vision einer gesellschaftlich wirksamen Kunst entgegenzusetzen.



In der ersten Episode der sechsteiligen Dokumentarfilm-Serie "Art is a State of Mind" kündigt Zünkeler seinen Job als Arbeitgeberanwalt, der für eine Großbank Entlassungsgespräche führen musste, und versucht, sich in der Kunst neu zu erfinden. In Los Angeles gründet er das Kunstlabor ESMoA, mit dem er kommunale Prozesse beeinflussen möchte. Er reist nach Havanna, um dort mit einheimischen Künstlern ein Netzwerk zu etablieren. Doch vor Ort gibt es Ärger mit dem kubanischen System.



Aljoscha Pause ("Being Mario Götze", "Inside Borussia Dortmund", "Wie ein Fremder") hat bereits mit seinen bisherigen dokumentarischen Arbeiten einen speziellen Zugang und einen sensiblen Umgang mit radikal kreativen Menschen unter Beweis gestellt. Und so lebt auch "Art is a State of Mind" von den Begegnungen mit außergewöhnlichen Künstlern: von kubanischen Dissidenten über Berliner Kreative bis zu ehemaligen Gangmitgliedern aus South Central Los Angeles. Dabei stellt er mit Bernhard Zünkeler die Fragen, was Kunst heute sein kann und was sie sein muss: Wie viel Radikalität, wie viel Eigensinn, wie viel Gemeinsinn und welches Bewusstsein sind notwendig? Für das Glück eines Einzelnen und für die kollektiven Herausforderungen unserer Zeit.