Adolf Muschg – der Andere

Der biografische Dokumentarfilm folgt den Spuren seines Romans "Heimkehr nach Fukushima" (2018) ins radioaktive Gebiet, aber auch ins japanische Zen-Kloster, wo er sein Anderes gesucht hatte, um das Fremde besser zu verstehen.



Adolf Muschgs Start ins Leben war schwer. Sein Vater starb früh, die Mutter war depressiv. Als Halbwaise durchlief er das Internat, studierte in Zürich und Cambridge, lehrte in Tokio, Göttingen und an der Cornell University in den USA, wo er in den Aufbruchsjahren von 1967 bis 1969 politisiert wurde.