Der Tote vom Untersberg - aus der Reihe "Die Toten von Salzburg"

Michael Fitz (Hubert Mur), Florian Teichtmeister (Peter Palfinger)

Major Peter Palfinger (Florian Teichtmeister) hat seinen Dienstantritt in Salzburg. Zur gleichen Zeit wird direkt an der Grenze zu Bayern, in einem Wald des legendenumwobenen Untersbergs, die Leiche des Anlagebetrügers Walter Holzer aufgefunden. Bei der Aufklärung zur Seite stehen ihm seine engagierte Mitarbeiterin Irene Russmeyer (Fanny Krausz), Palfingers Vorgesetzter Hofrat Seywald (Erwin Steinhauer) und - im ständigen Wettstreit - sein bayrisches Pendant: Hauptkommissar Hubert Mur (Michael Fitz).

Als Mörder kommen viele in Frage: die Geschädigten Holzers, aber auch dessen Ehefrau, von der sich Holzer scheiden lassen wollte, weiters ein idealistischer Anwalt sowie ein österreichischer Geschäftspartner Holzers, der für ihn als Strohmann fungierte. Während Mur sich vor allem dafür interessiert, an das verschwundene Geld heranzukommen, findet Palfinger den Schlüssel zur Tat ganz woanders.