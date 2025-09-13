Film
Der Seelenkreis - aus der Reihe "Die Toten vom Bodensee"
Ein wenige Stunden altes Baby wird in einem Korb ausgesetzt auf dem Bodensee gefunden. Die Mutter des kleinen Mädchens ist, wie eine DNA-Analyse zeigt, Rita Hafner, eine Aushilfsschneiderin der Bregenzer Seebühne. (FSK 12)
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 2021
- Datum:
- Sendetermin
- 26.10.2025
- 20:15 - 21:45 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Rita Hafner ist vor sechs Monaten spurlos verwunden, die meisten Menschen hatten sie längst tot geglaubt.
Das Medienspektakel zur Zeit ihres Verschwindens hat vor allem Ritas Freund, den gefeierten Opernsänger Veit, in eine tiefe Krise und in die Arbeitslosigkeit gestürzt. Denn sowohl die Presse als auch die Polizei halten ihn für den Hauptverdächtigen.
Veit beteuert noch heute seine Unschuld und ist nicht erfreut, als die Kommissar/innen Hannah Zeiler und Micha Oberländer ihn nun wieder aufsuchen - und sich eingestehen, dass sie in den vergangenen Monaten Fehler gemacht haben.
Ein weiterer Mord geschieht, und Zeiler gerät in größte Gefahr…
Besetzung:
Mit Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Nora Waldstätten (Hannah Zeiler), Hary Prinz (Thomas Komlatschek), Stefan Pohl (Thomas Egger), Christopher Schärf (Raphael Stadler), Larissa Fuchs (Rita Hafner), Karola Niederhuber (Sarina Huemer), Nicki von Tempelhoff (Veit Steindl), Loretta Pflaum (Thea Köck), Gerhard Greiner (Marco Huemer), Martina Ebm (Miriam Thaler) u.a.
Buch: Timo Berndt
Regie: Michael Schneider