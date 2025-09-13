Der Seelenkreis - aus der Reihe "Die Toten vom Bodensee"

Im Bild (v.li.): Nicki von Tempelhoff (Veit Steindl), Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Nora Waldstätten (Hannah Zeiler).

Quelle: ORF/Graf Film/Patrick Pfeiffer

Das Medienspektakel zur Zeit ihres Verschwindens hat vor allem Ritas Freund, den gefeierten Opernsänger Veit, in eine tiefe Krise und in die Arbeitslosigkeit gestürzt. Denn sowohl die Presse als auch die Polizei halten ihn für den Hauptverdächtigen.



Veit beteuert noch heute seine Unschuld und ist nicht erfreut, als die Kommissar/innen Hannah Zeiler und Micha Oberländer ihn nun wieder aufsuchen - und sich eingestehen, dass sie in den vergangenen Monaten Fehler gemacht haben.



Ein weiterer Mord geschieht, und Zeiler gerät in größte Gefahr…