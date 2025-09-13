Hauptnavigation

Eine Frau hält ein Baby im Arm und schaut es an. Ein Mann mit kritischem Blick läuft hinter den beiden.

Film

Der Seelenkreis - aus der Reihe "Die Toten vom Bodensee"

Ein wenige Stunden altes Baby wird in einem Korb ausgesetzt auf dem Bodensee gefunden. Die Mutter des kleinen Mädchens ist, wie eine DNA-Analyse zeigt, Rita Hafner, eine Aushilfsschneiderin der Bregenzer Seebühne. (FSK 12)

Produktionsland und -jahr:
Österreich 2021
Datum:
Sendetermin
26.10.2025
20:15 - 21:45 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Mehr

Die Toten vom Bodensee

Die Toten vom Bodensee

Rita Hafner ist vor sechs Monaten spurlos verwunden, die meisten Menschen hatten sie längst tot geglaubt.

Zwei Männer und eine Frau laufen vor der Kulisse der Bregnzer Seebühne
Im Bild (v.li.): Nicki von Tempelhoff (Veit Steindl), Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Nora Waldstätten (Hannah Zeiler).
Quelle: ORF/Graf Film/Patrick Pfeiffer

Das Medienspektakel zur Zeit ihres Verschwindens hat vor allem Ritas Freund, den gefeierten Opernsänger Veit, in eine tiefe Krise und in die Arbeitslosigkeit gestürzt. Denn sowohl die Presse als auch die Polizei halten ihn für den Hauptverdächtigen.

Veit beteuert noch heute seine Unschuld und ist nicht erfreut, als die Kommissar/innen Hannah Zeiler und Micha Oberländer ihn nun wieder aufsuchen - und sich eingestehen, dass sie in den vergangenen Monaten Fehler gemacht haben.

Ein weiterer Mord geschieht, und Zeiler gerät in größte Gefahr…

Besetzung:

Eine Frau sitzt in einem apricotfarbenen Kleid auf einem Sofa und schaut nachdenklich nach vorn
Larissa Fuchs (Rita Hafner).
Quelle: ORF/Graf Film/Patrick Pfeiffer

Mit Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Nora Waldstätten (Hannah Zeiler), Hary Prinz (Thomas Komlatschek), Stefan Pohl (Thomas Egger), Christopher Schärf (Raphael Stadler), Larissa Fuchs (Rita Hafner), Karola Niederhuber (Sarina Huemer), Nicki von Tempelhoff (Veit Steindl), Loretta Pflaum (Thea Köck), Gerhard Greiner (Marco Huemer), Martina Ebm (Miriam Thaler) u.a.

Buch: Timo Berndt
Regie: Michael Schneider

