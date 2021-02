Die Mütter-Mafia

Das macht ihr große Angst, hält sie sich doch selbst für lebensunfähig - so wie ihr das immer alle gesagt haben. So tut Conny das Naheliegende. Sie sucht sich wieder Menschen, die für sie bestimmen, was richtig und was falsch ist: eine Clique von Müttern im Kindergarten ihres Sohnes, die sich, ihr Leben, ihre Kinder und ihre Männer komplett im Griff zu haben scheinen. Conny möchte unbedingt eine von ihnen sein.