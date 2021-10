Der Pass (7/8) - Der Sturm

In der Nähe von Bad Reichenhall stürmt ein Sonderkommando der Polizei einen Hof, auf dem sich ein Mann in Krampus-Maske verschanzt hatte. Presse und Polizei halten ihn für den "Krampuskiller".



Ansbach hat Milica getötet, weil sie sein Geheimnis entdeckt hat und ihn verlassen wollte. Er vergräbt ihre Leiche im Wald.



Dann hat er in der tief verschneiten Wildnis eine Autopanne. Sein Wagen fährt sich fest, während ein Sturm aufzieht. Ansbach verlässt den Wagen und fällt einen Abhang hinunter. Bei dem Sturz verletzt er sich schwer am Bein. Dennoch er kann sich retten.



Der österreichische Innenminister zieht Gedeon Winter vom Fall des "Krampuskillers" ab und ersetzt ihn durch Kommissar Widmann. Auch Ellie muss das Team verlassen. Sie wird versetzt und kümmert sich fortan bei der Kripo Traunstein um Vergewaltigungsopfer.



Ellie hat ihr Kind abtreiben lassen, trifft sich nicht mehr mit Claas und musste ihren nach einem Schlaganfall schwerbehinderten Vater in ein Heim geben. Sie sucht Ruhe und ist in ein neues Haus an einem See gezogen. Ihr Vermieter und direkter Nachbar ist - unter dem Falschnamen David Ziller - Gregor Ansbach.



Auf einem Bauernhof in Bad Reichenhall dreht ein Mann namens Fallhuber durch. Er trägt eine Krampus-Maske. Das SEK stürmt das Gebäude. Als eine Bombe explodiert, werden der Mann und ein Beamter getötet. Fallhuber sieht aus wie ein Phantombild des "Krampuskillers", das nach Angaben des Schnitzers Lang gemacht wurde. Außerdem besaß er zahlreiche Krampus-Masken.



Der Fall des "Krampuskillers" wird von der Polizei als gelöst zu den Akten gelegt. Reporter Charles Turec schreibt ein Buch über den unheimlichen Mörder und hält Lesungen. Eines Tages erhält er einen Umschlag, der aussieht wie einer der Briefe, die er vom "Krampuskiller" bekam. Der Umschlag hat keinen Inhalt. Nun weiß auch Turec, dass er einem Irrtum aufgesessen ist, als er den Mörder für überführt und tot hielt.