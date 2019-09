Film

Racheengel - Ein eiskalter Plan

Zu Beginn des Wochenendes, das Kriminalkommissarin Tina Campenhausen mit ihrer Familie verbringen wollte, wird sie in ein Hotel in Travemünde gerufen. Gast Brederstein lag tot in der Wanne.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2010

Datum: 28.07.2019