Liebe bis in den Mord - Ein Alpenthriller

Nach der Tat macht er ihr ein Liebesgeständnis und verschwindet. Die traumatisierte Sonja wird von ihrer Schwester Birgit getröstet. Sonja will duschen und vergessen - sie geht nicht zur Polizei.



15 Jahre später kehrt Adrian ins Dorf zurück. Sonja ist verzweifelt, ihre alten Wunden brechen auf. Adrian ist vermögend und will Thomas' in die Krise geratene Molkerei durch eine Investition "retten". Thomas und Sonja ahnen nichts Gutes, müssen aber nach jedem Strohhalm greifen. Aber Adrian hat noch einen anderen Grund, warum er nach Bergheim zurückgekommen ist. Er hat Sonja nicht vergessen und ist fest davon überzeugt, dass er Annas Vater ist.



Eine zerstörerische Lawine droht über Sonjas und Thomas' Lebensglück zu rollen. Sonja verliert den Boden unter den Füßen. Heimlich lässt ihre argwöhnische Schwiegermutter Katharina einen Vaterschaftstest machen. Von Anfang an war Katharina gegen Sonja. Sie war nicht gut genug für ihren Sohn, da sie aus einfachsten Verhältnissen stammt. Der Test zeigt: Thomas ist nicht Annas Vater.



Dann kommt es zur Katastrophe: Thomas hat einen schweren Motorradunfall und stirbt. Adrian versucht mit aller Macht, Sonja zu erobern. Doch Sonja geht endlich zur Polizei und bricht ihr Schweigen. Die Polizei findet zwar heraus, dass Thomas' Tod kein Unfall war, kann aber Adrian nichts nachweisen. Und so sind Sonja und ihre Tochter Anna dem verliebten Peiniger hilflos ausgeliefert. Die Lage spitzt sich zu, und die Polizei kann erst im letzten Augenblick einen weiteren Mord verhindern.