Film

Lena Fauch - Gefährliches Schweigen

Den stillen Platz auf der Empore in der Kirche in Iffeldorf, wo Lena Fauch gelegentlich Zuflucht fand, wird die Pfarrerin lange nicht mehr sehen. Sie wird Polizeiseelsorgerin in München.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2013

Datum: 30.07.2019