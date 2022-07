Entführt (2/2)

Doch das überrascht die Entführer nicht - vielmehr scheint all dies Teil eines übergeordneten Plans zu sein. Lianes Verzweiflung ist komplett, ihr ohnehin fragiles Vertrauen zur Polizei tief erschüttert, und es wird ihr zunehmend klar, dass es hier nicht um sie geht, sondern dass ihr kleines Glück für etwas vermeintlich Größeres geopfert werden soll.



Kommissar Danner geht derweil der Frage nach, warum der letzte Anruf der Geiselnehmer aus den USA - genauer gesagt aus New York - kam. Hat sich Albert Targensee, der auch in den Vereinigten Staaten ein wichtiger Geschäftsmann ist, dort Feinde gemacht, die jetzt auf Rache sinnen? Und ist es Zufall, dass am selben Tag, an dem in München Hannah und Frank Bergmann entführt wurden, in New York ein namhafter Politiker auf mysteriöse Weise ums Leben kam? Oder liegt der Schlüssel zu dieser Intrige noch weiter in der Vergangenheit begraben - womöglich in den 1950er-Jahren, als Albert in New York aufwuchs?



Die Spuren verdichten sich und führen immer tiefer in das familiäre Umfeld der Targensees hinein. Am Ende steht ein dunkles, mit aller Macht gehütetes Geheimnis, das lange schlummerte und nun offenbar wird. Die heile Familienfassade zerbricht.