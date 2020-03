Eine unbeliebte Frau

Maries Mutter hat sich nie um ihr Kind gekümmert, war eine Rabenmutter, die die kleine Familie vor Kurzem verlassen hat - so seine Angaben.



Pia und Oliver wollen der Witwe des Staatsanwaltes die Todesnachricht überbringen und finden sie auf Gut Waldhof, einer exklusiven Reitanlage, in der die Taunus-Society regelmäßig verkehrt. Doch dann ein weiterer erschreckender Fund: Unterhalb eines Burgturmes liegt eine tote junge Frau - die Mutter von Marie, Isabel Kerstner.



Auf den ersten Blick sieht es wie Selbstmord aus, jedoch fehlt der Toten ein Schuh, der weder auf dem Turm noch in der Umgebung zu finden ist. Von Bodenstein ordnet eine Obduktion an. Diese ergibt, dass Isabel in den Tod gehetzt wurde, zuvor wurde sie sediert - mit einem Mittel, das vor allem als Anästhetikum in der Tiermedizin verwendet wird. Oliver und Pia suchen nun einen Mörder, der wahrscheinlich auch die kleine Marie entführt hat. Zunächst ist Kerstner im Fokus der Ermittlungen, doch er hat für die Tatnacht ein Alibi.



Der Kreis der Verdächtigen erweitert sich schlagartig, denn auch Isabel, die eine begnadete Reiterin war, ging auf Gut Waldhof ein und aus. Es stellt sich heraus, dass sie dort regelrecht verhasst war. Als intrigante, aber bildschöne Hexe verschrien, manipulierte sie dort sowohl die Frauen der Gesellschaft, als auch deren Männer. Zu ihren Erzfeindinnen gehörten die Witwe von Hardenbach, die ehemalige Besitzerin des Gutes und die seit ihrer Scheidung verarmte Marianne Jagoda. Der dubiose Großspediteur Friedhelm Döring hatte eine Beziehung mit Isabel und benutzte ihre Affären zu einflussreichen Männern, um Herrschaftswissen für seine eigenen Interessen zu nutzen.



Was zunächst wie ein Mord aus Eifersucht aussieht, bekommt eine andere Dimension. Hat sich Isabel bei ihren Erpressungsversuchen mit den Falschen angelegt? Die Zeit drängt, denn nach wie vor weiß niemand, in wessen Händen sich die kleine Marie befindet.