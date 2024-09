Die Whistleblowerin

Sie bittet ihn um Kontakt zu seiner Schwester Friederike, die den Krisenstab im Auswärtigen Amt leitet. Tom soll einen Link weitergeben, in dem sich Informationen befinden, dass unbekannte Hacker in die Steuerungen des Zentralklinikums Berlin eingedrungen sind. Nach einem Systemausfall starb bereits ein Patient.



Galina, die Tom in Schweden trifft, behauptet, dass sei nur ein Bruchteil dessen, was sie noch an Informationen liefern könne. Außerdem habe sie den rettenden Code, der weitere Anschläge vereiteln könne. Doch den gibt sie nicht ohne Weiteres heraus. Galina fordert Geld, Asyl in Deutschland und die Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm für sich und ihre kleine Tochter.



Tom, der Galina immer noch liebt, macht sich mit ihr auf den Weg Richtung Deutschland, während der Krisenstab Tom bittet, Galina hinzuhalten und auszuhorchen. Recherchen ergeben, dass ihr Material direkt aus der Zentrale des russischen Geheimdienstes stammt, wo Galina eine leitende Position innerhalb der Hackergruppe hatte.



Inzwischen gibt es in weiteren Kliniken in Deutschland Systemausfälle, und Krankenhäuser müssen evakuiert werden. Sagt Galina die Wahrheit, oder hat sie selbst terroristische Absichten?