Der Palast (3/3)

Mit ihrem westdeutschen Pass kann sie nach Belieben zwischen Ost- und Westberlin hin- und herreisen. Eine Möglichkeit, die Chris nicht offensteht. Sie schmerzt es, dass sie sich von Georg nicht verabschieden konnte und lenkt sich ab, indem sie sich auf die Rückgewinnung ihrer Soloposition im Palast konzentriert. Und dort gibt es Ärger: Die Partei droht, die Proben zu beenden, sollte sich die neue Show von den Grundsätzen des sozialistischen Staates und den Idealen der Arbeiterklasse entfernen.



Als Marlene in Westberlin auf den orientierungslosen Georg trifft, verleitet Georgs Zustand Chris zu einer riskanten Idee: Sie will noch einmal mit dem Pass der Schwester über die Grenze.



Auch die politische Stimmung in der DDR wird immer angespannter. Die Demonstrationen von politisch Andersdenkenden und die vielen Republikflüchtigen erhöhen von Woche zu Woche den Druck auf die Regierung. Im Friedrichstadt-Palast geht eine Epoche tragisch zu Ende, als das Ensemble ein Schicksalsschlag ereilt. Jetzt gilt es, die Premiere der neuen Revue so schnell wie möglich auf die Beine zu stellen. The show must go on.