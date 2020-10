Brandnächte

Julia will sich der Vergangenheit stellen und den wahren Mörder ihrer Schwester finden. Sie sucht den Kontakt zu Kommissar Maurer, der einst die Ermittlungen leitete. Der wortkarge Kriminalbeamte ist inzwischen vom Dienst suspendiert und scheint mehr zu wissen, als er preisgibt. Auch das Verhalten von Psychologin Lisa Poldack, bei der der kürzlich verstorbene Täter seit seinem Geständnis in Behandlung war, gibt Rätsel auf.



Und der Vater des mutmaßlichen Mörders, Johannes Falk, begegnet ihr mit Argwohn und Verschlossenheit. Als Julia offensichtlich bedroht wird, wächst neben der Verunsicherung zunehmend die Angst um ihr eigenes Leben. Was ist in der Brandnacht, in der ihre Schwester Sophia starb, tatsächlich passiert?