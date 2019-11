Film

Der Bergdoktor - Wunschkind

Der Plan der Familie Gruber, besinnliche Weihnachten zu verbringen, will nicht so recht aufgehen. Denn Lisbeth entdeckt in der Kirche nach einer Chorprobe ein ausgesetztes Kind.

Produktionsland und -jahr: Österreich , Deutschland 2015

Datum: 19.12.2019