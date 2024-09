Dengler - Kreuzberg Blues

Auch Olgas Freundin Ezra ist der Überzeugung, dass so Platz für neue Luxusapartments geschaffen werden soll.



Doch die Sache ist komplizierter, als sie auf den ersten Blick scheint. Kröger sieht sich als Arbeiterkind, das sich hochgearbeitet hat und nun mit seinen Gebäuden und Sanierungen etwas für die Mieter in Berlin tut. Er weist alle Anschuldigungen bezüglich der Einschüchterungen von sich und bietet sogar an, Dengler selbst für die Aufklärung des Falles zu bezahlen. Ein Beweis seiner Unschuld oder ein geschicktes Manöver, um den Verdacht von sich abzulenken?



Kröger steht kurz vor einem entscheidenden Deal, für den jede negative Publicity das Aus bedeuten könnte. Dengler kommen Zweifel an seiner Schuld. Während Olga nicht fassen kann, dass Dengler sich von Kröger beauftragen lässt, werden die beiden verfolgt. Die Nachforschungen in der Berliner Immobilienbranche sind zur ernsthaften Bedrohung geworden. Sie müssen nun alles daransetzen, die Wahrheit herauszufinden.