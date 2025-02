Davos 1917 (Folge 2)

Im Curhaus laufen die Vorbereitungen für den traditionellen Neujahrsball einer russischen Prinzessin. Zu diesem Event der internationalen Elite muss Johanna mit ihrem Verlobten erscheinen. Sie spielt ihm und ihrer Familie die perfekte bürgerliche Frau vor, während sie gleichzeitig für Ilse spioniert. Ihr Auftrag: herausfinden, was die ominöse «Mission H», die in General Taylors abfotografierten Geheimakten auftauchte, mit der Schweizer Uhrenindustrie zu tun hat, und wen Taylor in diesem Kontext am Neujahrsball treffen will. Eine rauschende Ballnacht beginnt. Die Elite entflieht feiernd dem Weltenbrand, der um die Schweiz tobt. Von Ilse liebevoll herausgeputzt, sieht Johanna hinreissend aus. Als Dr. Mangold Johanna um einen Tanz bittet, verlieren sie sich ineinander. Dies sehr zum Missfallen von Johannas Verlobtem, der vor Eifersucht kocht. Noch am Ball finden Johanna und Ilse heraus, dass es sich bei «Mission H» um eine Offensive der Entente handelt, dem Kriegsverbund von England, Frankreich und dem russischen Zarenreich. Eine Schweizer Uhrenmanufaktur soll für die Entente hochpräzise Artillerie-Zeitzünder produzieren. Für Ilse hat diese Information einen hohen Preis: Ihr Spionage-Partner wurde von der Gegenseite gefasst. Weil dieser unter Folter etwas verraten könnte, trifft Ilse einen skrupellosen Entscheid.