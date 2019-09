Stella di Mare

Als ein Brief vom Notar eintrifft, scheint die vierköpfige Familie Prantner nach einer langen Pechsträhne endlich wieder Glück zu haben: Man hat ein Schiff im fernen Grado geerbt! Familienoberhaupt Friedrich (Erwin Steinhauer) macht sich gemeinsam mit Frau Nina (Ulrike Beimpold) und den Töchtern Sophie und Marie (Veronica Csarmann und Theresa Böhler) nach Italien auf, um die verheißungsvolle Erbschaft anzutreten. Doch sehr schnell entpuppt sich die vermeintliche Traumyacht als alter, heruntergekommener Kahn. Die Konfrontation mit Hafenmeistern, Schifffahrtspatenten, dem Meer und dem Zusammenleben auf engstem Raum schafft ungeahnte Turbulenzen. Während die Familie noch in Grado überlegt, was sie nun machen sollen, brennt in Wien auch noch die Wohnung ab.