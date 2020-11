Mülheim - Texas. Helge Schneider hier und dort

Er ist Jazzmusiker, Improvisationsgenie, Regisseur, Schauspieler und Unterhaltungskünstler. Während er in seiner Anfangszeit noch als Insidertipp galt, reisen heute Tausende - egal ob jung oder alt - zu seinen Konzerten.



Andrea Roggon begibt sich mit ihrem Debütfilm in den Alltag Helges. Sie begleitet ihn zu Hause in Mülheim, bei Konzertproben, zu seinen Auftritten und in seinen Rückzugsort in Spanien. Mit ihrem dokumentarischen Roadmovie taucht sie ein in das Berufliche und das Persönliche, das Große und das Kleine, in Geniales, Geplantes und Unvorhergesehenes und beleuchtet nach und nach die verschiedenen Stationen seines Lebens.



Alle Lebensphasen Helge Schneiders verbindet eine absolut herausragende Begabung: seine Improvisationsfähigkeit. Hier zeigt sich seine sprudelnde Kreativität, die Andrea Roggon erlebbar macht.



Mit Helge Schneider, Andrea Schumacher, Erwin Klemke, Rudi Olbrich, Sandro Giampietro, Willy Ketzer, Horst Allert, Henry Wulf, Peter Thoms, Butterscotch, Alexander Kluge und Bodo Oesterling sowie dem gesamten Helge-Team.