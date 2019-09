Die Toten vom Bodensee

Im Bild (v.li.): Hary Prinz (Thomas Komlatschek), Nora Waldstätten (Hannah Zeiler), August Schmölzer (Ernst Gschwendner)

Quelle: ORF/Graf Film/ZDF/Hubert Mican



Bei ihren Ermittlungen stoßen sie schnell auf den Bruder des Toten, Ludwig Pfeilschifter (Stephan Kampwirth). Er hatte vor 15 Jahren genau diese keltischen Masken in einer Grotte entdeckt - zusammen mit seiner Frau Christa (Doris Schretzmayer). Von deren Vater Walter (Karl Fischer) wurden die archäologischen Aktivitäten finanziert. Doch dieser will den Geldhahn jetzt zudrehen - und wird kurz darauf tot aufgefunden: grausam zugerichtet und an einem Baum hängend, neben ihm die zweite der Masken.



Bald kommen Hannah und Michael der Wahrheit ein kleines Stück näher. Sogar der Vorgesetzte der österreichischen Ermittlerin, Ernst Gschwendner (August Schmölzer), scheint in die Mordserie verwickelt zu sein. Noch bevor Hannah ihren Mentor zur Rede stellen kann, wird er das nächste Opfer.