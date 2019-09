Schon ganz am Anfang ihres neuen Lebens aber ist zu spüren, dass Peter diese Trennung nicht ganz so ernst nimmt wie Nina, die eindeutig die treibende Kraft hinter Peters Auszug ist. "Die wird sich schon wieder einkriegen", denkt hingegen er. Weit gefehlt, denn immer wieder wird das Vorhaben einer harmonischen, erwachsenen und vor allem für die Kinder untraumatischen Trennung von der Realität durchkreuzt.



Die Komödie "Der Klügere zieht aus" erzählt auf humorvolle Weise von der Zeit nach der großen Liebe, von der Beziehung nach der Beziehung, vom Schritt in ein neues Leben aus der Perspektive eines Mannes, der in der Midlife-Crisis steckt, obwohl er nie wirklich erwachsen geworden ist. Dessen bisheriges Leben ihm nun gehörig um die Ohren fliegt, obwohl er sich darin doch so gemütlich eingerichtet hat, und der sich dabei vor allem fragt, wie das passieren konnte.