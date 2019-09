Während Isy gemeinsam mit ihrer Mutter Bea jedoch nach und nach herausfindet, was passiert ist, vertraut sich Jonas seiner Mutter Carola an. Jonas' Vater Richard will als erfahrener Staatsanwalt einen Skandal verhindern. Doch was passiert, wenn nichts passiert? Wenn die Strafe ausbleibt? Der Film zeichnet das Psychogramm zweier befreundeter Familien, die vor existenzielle Entscheidungen gestellt werden.



Bewegend, bestürzend und sensibel gezeichnet - mit "Alles Isy" gelingt dem Regie- und Autoren-Duo Mark Monheim und Max Eipp ein außergewöhnlicher Fernsehfilm über ein Thema, das aktueller ist denn je. Sexuelle Gewalt wird nur selten zur Anzeige gebracht, und die meisten Täter stammen meist aus dem privaten Umfeld der Opfer. Diese Tatsache wird nicht erst seit der "MeToo"-Debatte diskutiert.



"Alles Isy" bringt das Thema in die heutige Welt der Jugendlichen: Wie kann das Reden über sexuelle Gewalt besser funktionieren, in der Familie, in der Gesellschaft, in der Schule? In einer Zeit, in der der Zugriff auf Drogen und jegliche Internet-Inhalte immer leichter wird? Indem der Film zeigt, was Schweigen und Verdrängen anrichtet, fordert er den Zuschauer auf, sich seinen eigenen Bewertungsmaßstäben zu stellen. Gleichzeitig thematisiert "Alles Isy" wichtige Hilfsangebote und Anlaufstellen für die Opfer von sexueller Gewalt.