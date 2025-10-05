Hauptnavigation

Bildmontage: Der Modefotograf Kristian Schuller und der Chemnitzer Schauspieler Jörg Schüttauf.

Film

Blende & Beton – Kulturhauptstadt Chemnitz (3/3): Die Bühnen der Stadt

Im dritten Teil besucht Philipp Gladsome die Bühnen seiner Stadt, der Kulturhauptstadt Chemnitz – von Oper bis Stadthalle.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.10.2025
11:35 - 12:05 Uhr

Unterstützt vom Modefotografen Kristian Schuller (bekannt aus „Germany's Next Topmodel“) trifft er im Theater auf den renommierten Schauspieler Jörg Schüttauf, dessen Karriere in Karl-Marx-Stadt begann.

Außerdem hat Philipp Glasdome den Reisefotografen Max Muench, Mitbegründer des Fotografie-Kollektiv „German Roamers“, in die gemeinsame Heimat eingeladen. Trotz vieler Parallelen kennt Max eine andere Seite von Chemnitz, etwa die klassischen Konzerthäuser aus seiner Zeit als Pianist. Beide treffen sich zum ersten Mal in Chemnitz und teilen ihre Perspektiven auf die Stadt.

Mit seinen Porträt- und Konzertaufnahmen hat sich der 36-jährige Fotograf Philipp Gladsome einen Namen in der deutschen Musiklandschaft gemacht. Er begleitet Bands wie Kraftklub, K.I.Z. oder Silbermond mit der Kamera und bringt Persönlichkeiten wie Matthias Schweighöfer, Casper und Loredana vor die Linse.

Im Kulturhauptstadtjahr kehrt der gebürtige Karl-Marx-Städter – heute Wahl-Berliner – zurück in seine Heimatstadt Chemnitz, die seit der politischen Wende 1990 wieder ihren historischen Namen trägt. Ganz im Sinne des Kulturhauptstadt-Mottos „C the Unseen“ will er Chemnitz aus neuen Blickwinkeln erkunden. Dafür lädt er Fotografinnen und Fotografen ein, gemeinsam mit ihm die Stadt zu entdecken – von der Architektur bis zur Clubkultur.

Jede Folge der Serie eröffnet einen frischen Blick auf Chemnitz und zeigt die Stadt in ihren überraschenden Facetten.

