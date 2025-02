Festivalchefin Tricia Tuttle

Quelle: Imago

Es ist die erste Berlinale unter der Festivalchefin Tricia Tuttle. Die frühere Leiterin des Londoner Filmfests ist Nachfolgerin des Duos Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek. Anstelle der bisherigen Reihe „Encounters“ gibt es im Jubiläumsjahr des Festivals mit „Perspectives“ eine neue Sektion für internationale Spielfilmdebüts. Im Wettbewerb laufen dieses Mal 19 Filme - unter anderem von Richard Linklater, Michel Franco und Hong Sangsoo. Regie-Größe Linklater ("Boyhood") erzählt in "Blue Moon" vom Songtexter Lorenz Hart, der in eine Lebenskrise gerät. Zum Cast gehören Ethan Hawke, Margaret Qualley und Andrew Scott. Auch der Film "If I Had Legs I'd Kick You" von Mary Bronstein ist Anwärter auf den Goldenen Bären - mit US-Rapper Asap Rocky, Schauspielerin Rose Byrne und Talkshow-Moderator Conan O’Brien im Cast.