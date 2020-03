Film

Berlinale Studio (6/6): Maryam Zaree

+++ Gast im Studio: Schauspielerin Maryam Zaree +++ Film des Tages: "There is no Evil" +++ Berlinale Notizen +++ "DAU. Natasha" +++ Ein fragwürdiger Film im Wettbewerb +++ Doku: "Saudi Runaway" +++ Bilder des Tages +++ Moderation: Knut Elstermann +++

Produktionsland und -jahr:

Datum: 27.02.2020