Berlinale 2020: Die Eröffnung

Helen Mirren

Quelle: reuters

Ein besonderes Highlight verspricht die Hommage und Verleihung des Goldenen Ehrenbären für das Lebenswerk an Dame Helen Mirren zu werden. Mit ihr wird eine der bekanntesten und vielseitigsten Schauspielerinnen des britischen und internationalen Kinos ausgezeichnet. Als eine der jüngsten Schauspielerinnen, die je an der berühmten Royal Shakespeare Company aufgenommen wurde, besticht sie durch Ausdrucksstärke in unterschiedlichsten Rollen. Im Rahmen der Preisverleihung zeigt die Berlinale am 27. Februar den Film "The Queen" (2006, Regie: Stephen Frears) mit Mirren in der Hauptrolle als britischer Königin Elisabeth II. Weitere vier Filme aus den Jahren 1980 bis 2019 komplettieren die Reihe.