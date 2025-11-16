Bauernprinzessin II - Kopf oder Herz

Im Bild (v.li.): Dorothea Parton (Julie), Günther-Maria Halmer (Xaver), Daniel Keberle (Gerhard)

Quelle: ORF/SK Film/Christian Schneider

Doch gerade als das gemeinsame Unternehmen von Anna und ihrem guten Freund Gerhard auf der Hochalm ein attraktiver Nebenerwerb zu werden verspricht, taucht Bogdan plötzlich wieder auf und bringt alles aus der Balance. Als Dolmetscher am Gerichtshof in Den Haag hat er seinen Weg gemacht und steht nun vor einem weiteren Erfolgsabschnitt seiner Karriere. Diesen Schritt will Bogdan nicht machen, ohne Anna - die Frau seines Lebens - zu bitten, mit ihm zu kommen.



Die Begegnung überrumpelt beide. Die kleine Gemeinschaft auf dem Pichlerhof gerät aus den Fugen: Gerhard sieht seine Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft mit Anna zerstört. Ilse, die immer noch von einer eigenen Boutique träumt, will sich nicht länger den emotionalen Eskapaden ihrer Tochter aussetzen. Und im Schatten dieses wachsenden Auseinanders und nach einem dramatischen Zwischenfall auf der Hochalm will sich auch noch Onkel Xaver einmal mehr in Szene setzen und bringt dabei das Fass erst recht zum Überlaufen.