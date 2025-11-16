Film
Bauernprinzessin III - In der Zwickmühle
Auf dem Pichlerhof regieren nach wie vor drei Frauen: die Hoferbin Anna, deren Mutter Ilse und Oma Burgi, die fest entschlossen ist, auf dem Bergbauernhof zu sterben.
- Österreich , Deutschland 2009
- bis 16.11.2025
Gemeinsam mit Bogdan, einem bosnischen Gastarbeiter, gelingt es, das erfolgreiche Wirtschaften auf dem Hof fortzuführen. Doch Bogdan verlässt den Hof und kehrt erst Jahre später zurück, er hat als Dolmetscher am Gerichtshof in Den Haag Karrierre gemacht. Er will, dass Anna mit ihm kommt, die kleine Gemeinschaft auf dem Pichlerhof droht zu zerbrechen.
Anna und Bogdans, schweren Herzens getroffene Vernunftentscheidung, einander Adieu zu sagen, wird auf eine harte Probe gestellt: Anna ist schwanger, sie entscheidet sich, ohne Bogdan mit einzubeziehen, für eine Abtreibung.
Wie schon so oft lassen sich aber Ereignisse in einer kleinen Gemeinschaft, wie die der drei Frauen am Pichlerhof nicht geheim halten. Burgi verständigt Bogdan. Aber Annas Strategie des Schweigens verwickelt auch ihn in die Kette verhängnisvoller Missverständnisse. Einmal mehr gerät Anna mit ihrem Dickschädel in große Konflikte. Zum Schluss ist es Burgi, die alte Omi, die mit ihrer unverblümt egozentrischen Altersweisheit dem Schicksal eine Wende verpasst.
Dritter Teil des modernen Alpendramas "Bauernprinzessin" um eine junge Pinzgauer Hoferbin.