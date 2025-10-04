Hauptnavigation

Jana wird von Christelle Leblanc mit Geheimtipps versorgt und erfährt so, dass das milliardenschwere Stadtentwicklungsprojekt "Leipzig 2025" um ein Jahr vorgezogen wird.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Luxemburg 2018
Datum:
Verfügbar in
DE
Verfügbar bis:
bis 04.10.2025
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
UT
AD

Jana wird von Christelle Leblanc mit Geheimtipps versorgt und erfährt so, dass das milliardenschwere Stadtentwicklungsprojekt "Leipzig 2025" um ein Jahr vorgezogen wird.

Nach einigem Zögern nutzt Jana ihr Insiderwissen und informiert ihren neuen Chef, den charismatischen Gabriel Fenger. Und tatsächlich treffen die beiden kurz darauf den schwer kranken Oberbürgermeister der sächsischen Großstadt, Peter Schultheiß.

Jana und ihr Team, zu dem auch die attraktive Konkurrentin Thao gehört, arbeiten unter Hochdruck und ohne Rücksicht auf Privatleben und Gesundheit an dem Angebot. Doch Christelle fordert eine Gegenleistung für ihre Protektion, die Jana in einen schweren Gewissenskonflikt stürzt. Soll sie Gabriel Fenger wirklich hintergehen?

Redaktionshinweis: Die weiteren Folgen von "Bad Banks" zeigt 3sat am Mittwoch, 10., und Mittwoch, 17. September jeweils ab 22.25 Uhr in Doppelfolgen.

Darsteller

  • Jana Liekam - Paula Beer
  • Gabriel Fenger - Barry Atsma
  • Christelle Leblanc - Désirée Nosbusch
  • Adam Pohl - Albrecht Schuch
  • Thao Hoang - Mai Duong Kieu
  • Quirin Sydow - Tobias Moretti
  • Robert Khano - Jean-Marc Barr
  • Luc Jacoby - Marc Limpach
  • Ties Jacoby - Germain Wagner
  • Peter Schultheiß - Jörg Schüttauf

Stab

  • Regie - Christian Schwochow
  • Autor - Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli

