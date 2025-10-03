Hauptnavigation

Film

Die Kündigung (1/6)

Die erfolgreiche Jungbankerin Jana steht plötzlich am Abgrund: Ihr wird fristlos gekündigt. Doch sie bekommt eine letzte Chance.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Luxemburg 2018
Datum:
Verfügbar in
DE
Verfügbar bis:
bis 03.10.2025
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
UT
AD

Offenbar hatte sie als Assistentin von Luc Jacoby, dem Sohn des Chefs, deutlich mehr Kompetenz bewiesen als er. Unerwartete Hilfe kommt jedoch von der mächtigen Investmentbankerin Christelle Leblanc, die Jana einen Job bei der Frankfurter "Global Invest" verschafft.

Obwohl Jana eigentlich so schnell wie möglich zurück zu ihrem Freund und dessen Tochter nach Luxemburg möchte, steigt die hochbegabte junge Frau voll ein und könnte einen Mega-Coup an Land ziehen. Dabei hat sie die Rechnung ohne ihren Widersacher Luc Jacoby gemacht.

Darsteller

  • Jana Liekam - Paula Beer
  • Gabriel Fenger - Barry Atsma
  • Christelle Leblanc - Désirée Nosbusch
  • Adam Pohl - Albrecht Schuch
  • Thao Hoang - Mai Duong Kieu
  • Quirin Sydow - Tobias Moretti
  • Robert Khano - Jean-Marc Barr
  • Luc Jacoby - Marc Limpach
  • Ties Jacoby - Germain Wagner
  • Peter Schultheiß - Jörg Schüttauf

Stab

  • Regie - Christian Schwochow
  • Autor - Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli

