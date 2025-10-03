Die erfolgreiche Jungbankerin Jana steht plötzlich am Abgrund: Ihr wird fristlos gekündigt. Doch sie bekommt eine letzte Chance.



Offenbar hatte sie als Assistentin von Luc Jacoby, dem Sohn des Chefs, deutlich mehr Kompetenz bewiesen als er. Unerwartete Hilfe kommt jedoch von der mächtigen Investmentbankerin Christelle Leblanc, die Jana einen Job bei der Frankfurter "Global Invest" verschafft.



Obwohl Jana eigentlich so schnell wie möglich zurück zu ihrem Freund und dessen Tochter nach Luxemburg möchte, steigt die hochbegabte junge Frau voll ein und könnte einen Mega-Coup an Land ziehen. Dabei hat sie die Rechnung ohne ihren Widersacher Luc Jacoby gemacht.