Der Mann aus London (3/6)

Eine verschleppte Grippe und die Arbeit rund um die Uhr lassen Jana körperlich zusammenbrechen. Und wieder ist es Christelle Leblanc, die ihr zur Seite steht. Was will sie wirklich?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Luxemburg 2018
Datum:
Verfügbar in
DE
Verfügbar bis:
bis 10.10.2025
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
UT
AD

Bad Banks

Bad Banks

Eine verschleppte Grippe und die Arbeit rund um die Uhr lassen Jana körperlich zusammenbrechen. Und wieder ist es Christelle Leblanc, die ihr zur Seite steht. Was will sie wirklich?

Jana wirft ihre Skrupel über Bord und berichtet ihrer Förderin endlich von den vertuschten Verlustgeschäften der "Global Invest". Jetzt soll sie mehr Informationen hierüber sammeln. Doch dafür muss sie ihren Chef ausspionieren, der ihr inzwischen sehr nahe ist.

Für "Leipzig 2025" taucht mit dem englischen Hedgefonds-Manager Felix Bender ein vielversprechender Investor auf. Aber Janas wichtigster Teamkollege Adam spielt ein falsches Spiel und gefährdet den Deal. Jana muss handeln.

Darsteller

  • Jana Liekam - Paula Beer
  • Gabriel Fenger - Barry Atsma
  • Christelle Leblanc - Désirée Nosbusch
  • Adam Pohl - Albrecht Schuch
  • Thao Hoang - Mai Duong Kieu
  • Quirin Sydow - Tobias Moretti
  • Robert Khano - Jean-Marc Barr
  • Luc Jacoby - Marc Limpach
  • Ties Jacoby - Germain Wagner
  • Peter Schultheiß - Jörg Schüttauf
  • Felix Bender - Christoph Schechinger
  • und andere -

Stab

  • Regie - Christian Schwochow
  • Autor - Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli

