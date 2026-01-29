Film
Bad Banks (6/6)
Die Ereignisse überschlagen sich. Die "Deutsche Global Invest" steht vor dem Aus, und Deutschland steht vor der nächsten Finanzkrise. Hat das alles Jana ausgelöst?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , Luxemburg 2018
- Datum:
Fengers größter Feind, der listige Finanzchef Sydow, spielt eine üble Intrige. Gabriel Fenger ist das Bauernopfer, und Jana wird klar, wie weit sie gegangen ist. Dagegen ist für Christelle Leblanc endlich die Zeit gekommen.
Sie setzt die Politik unter Druck, ihre pleitegegangene Bank soll gerettet werden, und zwar von deutschen Steuergeldern. Christelle Leblanc wechselt aus dem Fürstentum an den Main. In ihrem Büro empfängt sie eine alte Bekannte, die sich um eine Stelle bewirbt. Das doppelbödige Duell geht in die nächste Runde. Wer wird diesmal gewinnen?
Darsteller
- Jana Liekam - Paula Beer
- Gabriel Fenger - Barry Atsma
- Christelle Leblanc - Désirée Nosbusch
- Adam Pohl - Albrecht Schuch
- Thao Hoang - Mai Duong Kieu
- Quirin Sydow - Tobias Moretti
- Robert Khano - Jean-Marc Barr
- Luc Jacoby - Marc Limpach
- Ties Jacoby - Germain Wagner
- Peter Schultheiß - Jörg Schüttauf
Stab
- Regie - Christian Schwochow
- Autor - Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli