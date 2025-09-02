Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Bad Banks
  4. Die Höhle des Löwen (6/6)
Drei Personen in dunkler Kleidung stehen ernst auf einer Dachterrasse mit Blick über die Frankfurter Skyline.

Film

Die Höhle des Löwen (6/6)

Die Ereignisse überschlagen sich. Die "Deutsche Global Invest" steht vor dem Aus, und Deutschland steht vor der nächsten Finanzkrise. Hat das alles Jana ausgelöst?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Luxemburg 2018
Datum:
Sendetermin
17.09.2025
23:20 - 00:15 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Mehr

Bad Banks

Bad Banks

Die Ereignisse überschlagen sich. Die "Deutsche Global Invest" steht vor dem Aus, und Deutschland steht vor der nächsten Finanzkrise. Hat das alles Jana ausgelöst?

Fengers größter Feind, der listige Finanzchef Sydow, spielt eine üble Intrige. Gabriel Fenger ist das Bauernopfer, und Jana wird klar, wie weit sie gegangen ist. Dagegen ist für Christelle Leblanc endlich die Zeit gekommen.

Sie setzt die Politik unter Druck, ihre pleitegegangene Bank soll gerettet werden, und zwar von deutschen Steuergeldern. Christelle Leblanc wechselt aus dem Fürstentum an den Main. In ihrem Büro empfängt sie eine alte Bekannte, die sich um eine Stelle bewirbt. Das doppelbödige Duell geht in die nächste Runde. Wer wird diesmal gewinnen?

Darsteller

  • Jana Liekam - Paula Beer
  • Gabriel Fenger - Barry Atsma
  • Christelle Leblanc - Désirée Nosbusch
  • Adam Pohl - Albrecht Schuch
  • Thao Hoang - Mai Duong Kieu
  • Quirin Sydow - Tobias Moretti
  • Robert Khano - Jean-Marc Barr
  • Luc Jacoby - Marc Limpach
  • Ties Jacoby - Germain Wagner
  • Peter Schultheiß - Jörg Schüttauf

Stab

  • Regie - Christian Schwochow
  • Autor - Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.